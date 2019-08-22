حمدالله يستهدف الحفاظ على رقمه التاريخي

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم نادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله الأنظار خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويأمل مواصلة التألق في النسخة الحالية.

ونجح حمدالله في هز الشباك خلال آخر 13 مباراة خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمجموع 25 هدفًا بمعدل 1.9 هدف لكل لقاء.

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حمدالله صاحب أطول سلسلة تسجيل للاعب في تاريخ بطولة الجوري السعودي للمحترفين، ووصفته بـ”التاريخي”.

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم بمواجهة ضمك على ملعب الملك فهد الدولي.