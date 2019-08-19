حمد الله لـ جماهير النصر: أتمنى منكم هذا الأمر للفوز بالدوري

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، على توجيه رسالة خاصة لـ جماهير أصفر العاصمة، قبل مواجهة نادي ضمك يوم الخميس في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وقال حمد الله: رسالتي موجهة إلى جمهور النصر العالمي، وأتمنى منكم الحضور بكثافة في مباراة فريقنا يوم الخميس، لتحفيزنا ومنحنا القوة من أجل الحفاظ على لقبنا الاستثنائي.

ويذكر أن اللاعب عبدالرزاق حمد الله تُوج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 35 هدفًا، كما نال أيضًا لقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي عن الموسم الماضي.

وتُوج النصر بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ولم يشارك حمد الله مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر، خاصة بعد استبعاده من قائمة المنتخب المغربي.