حمد الله وجوليانو يقودان النصر ضد الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا عن تشكيل العالمي في مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي، التي ستُقام بعد قليل.

ويلعب النصر ضد الوحدة الإماراتي اليوم على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

النصر ضد الوحدة:

وجاء تشكيل النصر ضد الوحدة الإماراتي كالتالي؛ براد جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الخيبري، مايكون بيريرا، حمد آل منصور، فهد الجميعة، عبدالرحمن الدوسري، جوليانو دي باولا وعبدالرزاق حمد الله.

ويجلس على مقاعد بدلاء العالمي في مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي اليوم، كلٌّ من؛ صالح آل عباس، نواف الفرشان، عبدالله مادو، عوض خميس، وليد عبدالله، فرج الغشيان وخالد الغوينم.