خالد البلطان: الشباب رابع الكبار في السعودية

المواطن - محمد سمعه

أكد خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن الليث هو رابع الكبار في السعودية من حيث تحقيق البطولات.

وتحدث خالد البلطان بعد مباراة الشباب والفتح في الدوري قائلًا: “أعطونا وقتاً فقط وسيعود الشباب منافسًا بقوة على البطولات، ونحن نشعر بالخطأ لأننا لم نعد هيبة الشباب والكل كان يُقلل منه، ولكننا سنُعيد الهيبة لـ الشباب مرة أخرى”.

وتابع رئيس الشباب: “الليث رابع الكبار في السعودية من حيث البطولات وهذه قضية جماهيرية لا أكثر، ويجب علينا أن نسير وفق خطة موضوعة، حتى يعود الشباب قويًا خلال الفترة المقبلة، قد نُخطئ في بعض الأمور ولكننا سننجح في النهاية”.

ونجح الشباب في الفوز على الفتح بثنائية مقابل هدف بالأمس في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا هدف الليث الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الثانية من عمر المباراة بطريقة جميلة.

وحاول الشباب إضافة هدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الشباب بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين مع بداية الشوط الثاني.

وسجل هدف الفتح اللاعب مروان سعدان من ركلة جزاء.

وأُقيمت مباراة الشباب والفتح، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

خالد البلطان:

غياب #الشباب عن المنصات جعل الكثير يقلل من احترامه .. وسنتكفل بإعادة "الهيبة" للشباب.#الديوانيه pic.twitter.com/UKWpBxhgH0 — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 24, 2019

خالد البلطان:

الأربع الكبار جماهيرياً .. وموضوع الأربعة الكبار غلطتنا نحن!#الديوانيه pic.twitter.com/jmyB2ZllCu — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 24, 2019