خالد السميري: سنظهر بصورة مُشرفة لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أوضح خالد السميري، لاعب خط وسط نادي الاتحاد، أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام العهد اللبناني غدًا في البطولة العربية سيكون مهمًّا للاعبين ولجماهير العميد.

وتحدث خالد السميري في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الاتحاد والعهد اللبناني قائلًا: لقاء مهم جدًّا لنا في افتتاح بطولة كأس محمد السادس ضد فريق العهد، خاصة أنها أول مباراة لنا وعلى ملعبنا في جدة وبين جمهورنا، اشتقنا كثيرًا للعب وسط جمهورنا.

وأضاف السميري: بإذن الله سنسعى للتألق في هذه النسخة من البطولة العربية ونظهر بصورة مُشرفة تليق باسم نادي الاتحاد.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان ودع البطولة العربية في الموسم الماضي من دور الـ32 على يد نادي الوصل الإماراتي.

وستنطلق مباراة الاتحاد والعهد اللبناني على ملعب ”الجوهرة المشعة” في مدينة جدة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة.

ويأمل نادي الاتحاد، بقيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا، في التخلص من كابوس البداية السيئة التي لازمت الاتحاد في موسم 2018-2019، حيث خسر لقب السوبر السعودي لصالح الهلال، وكان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، سمح لنادي الاتحاد ولجميع الأندية المشاركة في البطولة العربية هذا الموسم، بإشراك خمسة لاعبين فقط في المباراة الواحدة بالبطولة العربية.