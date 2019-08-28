خالد السميري.. يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

خطف نجم العميد، خالد السميري الأنظار خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

خالد السميري

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى خالد السميري في مباراة الاتحاد ضد الهلال بالأمس، مؤكدًا أنه كان واحدًا من أبرز اللاعبين.

وأشار حساب البطولة القارية إلى أن خالد السميري صاحب الـ22 عامًا، قام بـ9 التحامات ناجحة خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال بالأمس، وقطع الكرة 6 مرات، وبلغت دقة تمريراته 89.7%.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا على “تويتر”، صورة توضح تحركات نجم العميد في مباراة الاتحاد ضد الهلال وعلق عليها قائلًا: “خالد السميري تواجد في أكثر مناطق ملعب المباراة.. مستوى رائع خالد”.

الاتحاد ضد الهلال

ولعب الاتحاد والهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.