خالد بن سلطان يتوج الفائزين في رالي عسير

المواطن - حسن عسيري – أبها

توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين برالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وجمع غفير من الجماهير ووسائل الإعلام التي حضرت لحديقة المشهد بأبها خصيصاً لمتابعة هذا الحدث.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم قدمت اللجنة المنظمة فيلماً وثائقياً عن أحداث رالي عسير 2019 والفعاليات المصاحبة، بعدها كان الحضور على موعد مع العرضة الجنوبية.

ثم شارك سموه وأمين منطقة عسير تجربة الدريفت أمام الجماهير رفقة الكابتن فلاح الجربا، ثم توّج سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي الفائزين والمشاركين برالي عسير في جميع فئاتهم.

صورة مشرفة

وعقب مراسم التتويج عبّر الأمير خالد بن سلطان عن سعادته بالنجاح الجماهيري والتنظيمي لرالي عسير، مشيراً أن رالي عسير قدم صورة رائعة لتكاتف القطاعات في المملكة، مباركاً للأبطال إنجازهم.

وتابع سموه: أودّ أن أهنئ الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على هذا النجاح والصورة المشرفة التي ظهر عليها الرالي، وهذا يعكس دعم سموه الكبير لجميع اللجان العاملة واصفاً الرالي بالنموذج المشرف للعمل الوطني المشترك.

نجاح مبهر

وفي ذات السياق وجّه الحميدي الشكر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اختيار منطقة عسير كانطلاقة لبطولة السعودية للراليات الصحراوية، مؤكداً أن عسير سطّرت لوحة مشرقة من خلال النجاح المبهر للرالي.

وأكد الحميدي أن توجيهات سمو أمير منطقة عسير واضحة منذ البداية لتسخير كافة الإمكانات للمساهمة في إنجاح هذا المحفل الوطني.

ونوّه الدكتور الحميدي أن الرالي حمل في طياته قيمة رياضية ثقافية وترفيهية وسياحية واقتصادية واجتماعية.

واقع ملموس

من جانبه هنّأ المهندس عمار القاضي المشرف العام على الرالي أمير عسير ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على النجاح المتميز والأصداء الرائعة، لافتاً أن النجاح واقع ملموس وشاهد حقيقي على تطور رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية.

وقال القاضي: سعدت كثيراً وأنا أتابع الكوادر الوطنية تعمل بكل إخلاص وتفانٍ، ليترجموا هذا الجهد إلى نجاحات، ونحن نفخر بالنجاحات التي حققها رالي عسير على أيدي أبنائنا وبناتنا.

الجدير ذكره أن بطولة السعودية للراليات الصحراوية مستمرة من خلال الجولات القادمة، وسيتم عمل ورش عمل تسبق انطلاق الراليات بمدة كافية للاستعداد والمنافسة.