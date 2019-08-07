خبز الفراعنة يعود بعد 4500 عام

المواطن - متابعة

قبل 4500 عام استخدم الفراعنة نوعًا من الخميرة لإنتاج الخبز المفضل لديهم، لكن عالمًا معاصرًا تمكن من إعادة صناعة هذا الخبز بعدما عثر على آثار من الخميرة الفرعونية.

واستخدم العالم شيموس بلاكلي، خميرة عمرها 4500 سنة تعود إلى أيام مصر القديمة، وذلك ليخبز رغيفًا، وكانت النتيجة “لا تصدق” على حد وصفه.

وقال بلاكلي، إنه استخرج عينة الخميرة من الفخار المصري القديم أثناء مشاركته في مشروع بحثي في ماساتشوستس مع عالمة المصريات سيرينا لوف وعالم الأحياء المجهرية ريتشارد بومان.

وشارك بلاكلي نتائج تجربته المثيرة في تغريدات وتعليقات على حسابه الشخصي في تويتر، وحظيت بتفاعل كبير من المتابعين والقراء.

وفي وقت لاحق، قال بلاكلي إن طعم الخبز كان أكثر ثراءً وحلاوةً من العجين المخمر العادي.

وأوضح بلاكلي كيفية حصوله على “الخميرة الفرعونية”، مشيرًا إلى أنه استخلص عينات من مسامّ الأواني القديمة، ثم استخدم تقنية التعقيم الدقيق قبل استيقاظ الكائنات الحية (الخميرة).

وبعد استيقاظ الخميرة الفرعونية، أضاف الماء وزيت الزيتون للدقيق ليصبح العجين جاهزًا، وقال إن رغيف العجين انتفخ بشكل جميل أثناء خبزه، وترافق ذلك مع رائحة زكية لا تُصدق.