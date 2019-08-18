خطأ قد يُكلف الاتحاد كثيراً قبل انطلاق الدوري

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الاتحاد تحت قيادة مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا للوصول إلى أعلى درجات الاستقرار، وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين بجانب البطولة العربية والبطولة الآسيوية في الموسم الجديد.

وكان المدرب خوسيه لويس سييرا أجرى كثيراً من التعديلات على التشكيلة الاتحادية خاصة مباراتي ذوب آهن أصفهان الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وفي هذا الشأن، تحدث الناقد الرياضي علي كميخ قائلًا: “مشكلة نادي الاتحاد في الاستقرار، المدرب دائمًا يُغير التشكيلة”.

لا شك أن ثبات التشكيلة الاتحادية سيدفع الفريق للمنافسة على لقب الدوري وجميع البطولات، وتفادي تقديم موسم سيئ كما كان الحال في بداية موسم 2018-2019 والذي بدأه الاتحاد بخسارة لقب السوبر السعودي أمام الهلال في أغسطس 2018.

من ناحية أخرى، كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد عن قائمة العميد المشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال خلال موسم 2019-2020.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد مكونة من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، أمين بخاري، عساف القرني، راكان النجار، فواز القرني.

في خط الدفاع: عبدالله العمار، طارق عبدالله، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، عبد المحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، مروان داكوستا.

في خط الوسط: خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله المالكي، عبدالرحمن العبود، عصام المولد، لويس خيمينيز، إيمليانو فيتشيو، جابر عيسى، كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبد العزيز العرياني، ألكسندر بريوفيتش، هارون كمارا.