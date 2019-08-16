خطة الشباب تُهدد الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي الشباب، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، إلى تحقيق نتائج إيجابية في الدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجديد.

وعلّق الناقد الرياضي عايد الرشيدي على إعداد نادي الشباب للموسم الجديد قائلًا: “خالد البلطان” يعمل على أن تكون هذه السنة تمهيدًا والسنة القادمة سينافس بكل قوة؛ لأن الفريق سيكون جاهزًا لهذا الأمر.

وأضاف الناقد الرياضي عبدالله المالكي في السياق ذاته: هذا الموسم يبدأ فريق “خالد البلطان”، والعمل في نادي الشباب إيجابي.

لا شك في حال عودة نادي الشباب للمنافسة على لقب دوري المحترفين، سيُمثل الليث تهديدًا للهلال والنصر بطلي الدوري السعودي في آخر ثلاثة مواسم.

وكان الشباب احتل المركز الخامس في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر المحترف الروماني كوستانتين بوديسكو معسكر نادي الشباب، المُقام حاليًّا في ألمانيا، صباح الأحد الموافق الرابع من أغسطس، دون إذن مسبق من الإدارة أو الجهاز الفني.

وذكر نادي الشباب في بيان رسمي عبر حسابه في تويتر، أن بوديسكو أرسل رسالة عبر البريد الإلكتروني لنادي الشباب، تُفيد بفسخ العقد الاحترافي من طرفه.

وقالت التقارير الإخبارية: إن بول مينكو محامي اللاعب بوديسكو، ألمح بأنه سيُصعّد النزاع بين موكله والشباب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعرب محامي اللاعب بوديسكو عن إيجاد صيغة تفاهم بين موكله والنادي؛ تجنبًا لأي صدامات أو قضايا في الفيفا.

وأبلغ محامي بوديسكو، وكالة الأنباء الرومانية أن موكله حاليًّا أصبح بلا عقدٍ ونزاعه مع النادي سينظر فيه الفيفا، كما أشار إلى أن سبب فسخ بوديسكو لعقده مع الشباب هو إبعاده عن الفريق.

ويُذكر أن بوديسكو انضم لـ الشباب في يونيو من عام 2018، قادمًا من صفوف نادي ستيوا بوخارست الروماني.

عايد الرشيدي : "خالد البلطان" يعمل على ان تكون هذه السنة تمهيد و السنة القادمة سينافس

عبدالله المالكي : هذا الموسم يبدأ فريق "خالد البلطان" ، والعمل في نادي الشباب إيجابي #مجلس_24#النصر #الهلال #الاهلي #الاتحاد #الشباب pic.twitter.com/8rNhfPexsJ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 15, 2019