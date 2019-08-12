خطة جديدة لإنقاذ نجم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو جناح نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترغب إدارة برشلونة في عقد صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، بانتقال فيليب كوتينيو للنادي الباريسي مقابل انتقال البرازيلي نيمار داسيلفا للنادي الكتالوني.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، إن إدارة باريس سان جيرمان، بدأت بالمفاوضات مع إدارة البارشا للتعاقد مع كوتينيو.

وكان نيمار صرّح من قبل أنه يرغب في مغادرة النادي الباريسي قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وعانى فيليب كوتينيو في الموسم الماضي، بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع برشلونة.

ذكرت شبكة البي بي سي الرياضية، أن ليوناردو المدير الرياضي بباريس سان جيرمان أقرّ بوجود مفاوضات لبيع نيمار، حيث بات نيمار قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الباريسي والانضمام إما لـ ريال مدريد أو لـ برشلونة في إسبانيا.

وأحرز نيمار لباريس سان جيرمان 34 هدفًا في الدوري الفرنسي خلال موسمين.

ويُذكر أن باريس سان جيرمان سيخوض مباراته الأولى في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد، ضد فريق نيم.

وكان نيمار انضم لـ صفوف فريق باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من صفوف نادي برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.