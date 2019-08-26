خطة جديدة من برشلونة لضم نيمار

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية، إن نادي برشلونة الإسباني جهز عرضًا جديدًا، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولايزال مُتبقٍ أسبوعًا على نهاية فترة الانتقالات الصيفية، حيث يأمل برشلونة في إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار، كذلك يرغب البارشا في حسم الصفقة له، قبل تدخل نادي ريال مدريد.

وقال برنامج TELEFOOT الفرنسي إن برشلونة جهز عرضًا كبيرًا من المال بجانب التخلي عن الفرنسي عثمان ديمبلي للنادي الكتالوني، لضم نيمار.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان لن يوافق على رحيل نيمار بأقل من 100 مليون يورو، بالإضافة إلى حصوله على خدمات بعض اللاعبين.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذا الرقم يعتبر الحد الأدنى الذي يريده سان جيرمان من بيع نيمار، وهو بعيد تمامًا عما يريد أن يدفعه برشلونة، خاصة بعد صرف أكثر من 200 مليون يورو لضم دي يونج وجريزمان وفيربو.

وشددت “ليكيب”، على أن باريس سان جيرمان يتمسك بالحصول على 100 مليون يورو من بيع نيمار، للتعاقد مع صفقة كبرى قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وتعتزم إدارة باريس سان جيرمان التعاقد مع واحد من الثنائي باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي أو جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.