خطة جديدة من نيمار للانتقال إلى برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية: إن البرازيلي نيمار دا سيلفا عرض على إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، دفع مال من جيبه الخاص وذلك لإتمام انتقاله إلى صفوف برشلونة الإسباني، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الصحافي بريان سوانسون الصحافي بشبكة سكاي سبورتس: إن نيمار أبدى رغبته بدفع 17.7 مليون جنيه إسترليني لإدارة باريس سان جيرمان من أجل السماح له بالرحيل إلى نادي برشلونة قبل الثاني من سبتمبر المقبل.

وكان باريس سان جيرمان أعلن مؤخرًا أنه لم يتوصل لاتفاق مع برشلونة لبيع نيمار للنادي الكتالوني.

وسقط نادي برشلونة، اليوم السبت، في فخ التعادل الإيجابي، ضد نادي أوساسونا بثنائية لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

وتمكن اللاعب روبيرتو توريس من افتتاح النتيجة لفريق أوساسونا مُحرزًا الهدف الأول في شباك برشلونة بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة وأوساسونا، نجح اللاعب الغيني أنسوماني فاتي في الدقيقة الحادية والخمسين في إحراز هدف التعادل للبارشا بطريقة جميلة.

ثم ضغط برشلونة بقوة وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي أرثر ميلو بالدقيقة الرابعة والستين.

لم ينجح نادي برشلونة في استثمار تقدمه، حيث نجح نادي أوساسونا في إضافة الهدف الثاني له في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والثمانين عبر اللاعب روبيرتو توريس.