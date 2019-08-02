خطر يُهدد الأندية السعودية في الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

تمكن كل من ناديي النصر والاتحاد من تسجيل اللاعبين عبدالفتاح آدم وهارون كمارا وجابر عيسى في قائمتهما الآسيوية، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال العام الجاري كلاعبين من فئة المواليد إلى فئة اللاعبين السعوديين.

وتحدث الإعلامي الرياضي بتال القوس عن الخطورة التي تواجه الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا في حال تم الإخلال بشرط من شروط قيد لاعبي المواليد في القائمة الآسيوية للأندية السعودية.

أسباب خطورة الموقف:

قال بتال القوس عبر حسابه في تويتر: يتحدث الجمهور الرياضي وخاصة الاتحاديين والنصراويين عن تسجيل لاعبي المواليد في دوري الأبطال.. تتسرب أخبار هنا وهناك عن هذا الشأن.. إضافة إلى أن نادي الاتحاد قيد كمارا ضمن قائمته القارية، ولكن بعد مناقشات مع مسؤولين في “الآسيوي” و“السعودي”.

وأضاف بتال القوس: أقول: لن يمنع الاتحاد الآسيوي أي نادٍ من تسجيل أي لاعب في قائمته الآسيوية ما دام لديه جواز سفر ساري المفعول.. ويستطيع أن يشارك في أي مباراة، ولكن إذا احتج أي فريق قابل فريق يلعب له لاعب مواليد.. فإن الآسيوي سيحيلها للجانه التي ستطلب مطابقة شروط أهلية اللاعبين في اتحاد القارة.. وهي: جواز السفر والهوية الوطنية وشهادة الميلاد للمطابقة، وأي إخلال بواحدة منها سيتم قبول الاحتجاج واعتبار الفريق خاسرًا.

وتابع القوس: لذلك، ما لم يصدر أي قرار من “الآسيوي” باعتبار جواز السفر فقط هو مستند أهلية اللاعب الوحيد فإن إشراك لاعب المواليد سيكون مغامرة كبيرة من فرقنا السعودية، وللعلم سبق إشراك لاعب مواليد سابقًا ولم يحتج أحد ومرت الأمور بسلام، ولكن ليست كل مرة، وبعيدًا عن المغامرات، تستطيع الأندية السعودية ومن وافقها من القارة أن ترفع مقترحًا يسمح باعتبار جواز السفر هو المستند الوحيد؛ كما هو معمول به في كل الاتحادات القارية الأخرى، ولكن ما سوى ذلك سيظل مغامرة، والله أعلم.