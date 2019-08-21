خطف سعودية بتركيا .. ذهبت إلى السوق قبل أسبوع واختفت!

المواطن - الرياض

ناشد المواطن فيصل العنزي بالتدخل لمساعدته بعد اختفاء شقيقته في إسطنبول.

وقال فيصل العنزي في تغريدة له إن أخته مفقودة في إسطنبول منذ 6 أيام، حيث سافرت مع زوجها وأبنائها وذهبت إلى السوق بجانب الفندق وهو يبعد 50 مترًا وبعدها اختفت.

وتابع العنزي: أختي اختفت في إسطنبول يوم الأربعاء 14 / 8 / 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً وكانت برفقة زوجها وأولادها.

وقبل أيام، حذرت السفارة السعودية لدى تركيا المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر، كما نصحتهم بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم – شيشلي) بعد غروب الشمس.

جاء ذلك بعد تعرض مواطنين أثناء تواجدهما في أحد الكافيهات بمنطقة (شيشلي) في إسطنبول لاعتداء مسلح من قِبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

وينصح خبراء السياحة بالبحث عن بدائل سياحية أخرى لاسيما وأن تركيا أضحت غير آمنة على حياة السياح.