خطوة تفصل المجحد عن الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن النادي الأهلي في طريقه لحسم صفقة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح محمد المجحد بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الإعلامي الرياضي بدر العثمان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إتمام صفقة انتقال محمد المجحد من الفتح إلى صفوف الأهلي رسميًا، وتمنى التوفيق للاعب.

وقال: “مبروك لـ للأهلي كسب خدمات لاعب مميز ومجتهد ومنضبط داخل الملعب وخارجه، محمد المجحد سيكون خليفة تيسير الجاسم بالأهلي وكأن قصة تيسير تُروى من جديد ولكن باسم مختلف، الله يوفقك يا محمد”.

وشدد الإعلامي الرياضي محمد الضيف على حسم الصفقة أيضًا، وقال عبر “تويتر”: ” موسيقار الكرة السعودية الجديد أهلاوي، مبروك لجماهير الأهلي المجحد أهلاوي (ميدو) ربي يوفقك يا بطل”.

وعلق الكاتب الرياضي محمد سعدالله قائلًا: “المجحد أهلاوي لـ 5 سنوات قادمة”، وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر”، مع خبر إتمام الصفقة، مؤكدين أنه سيفيد الراقي كثيرًا خاصة أنه صغير السن، وتمنوا تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتصحيح مسار الراقي، أملًا في الظهور بمستوى مميز هذا الموسم.