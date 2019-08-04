خطوة تُقرب نجم ليستر من اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا للغاية من التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس نيوز البريطانية، إن هاري ماجواير وصل إلى مقر نادي مانشستر يونايتد في مدينة مانشستر البريطانية، تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي قبل ارتداء قميص الشياطين الحمر رسميًا.

ومن المتوقع تعاقد مانشستر يونايتد مع اللاعب هاري ماجواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

من ناحية أخرى قالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية، إن نادي مانشستر يونايتد أصبح يُفكر في ضم الكرواتي ماريو ماندوزوكيتش وباولو ديبالا من صفوف اليوفي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر يونايتد لن يدفع المبالغ المالية التي طلبها ديبالا من أجل انتقال الأخير لصفوف الشياطين الحمر.

ويُذكر أن ديبالا كان طلب من مانشستر يونايتد الحصول على راتب أسبوعي قيمته 350 ألف جنيه إسترليني وهو راتب الفرنسي بول بوغبا والحارس الإسباني دافيد دي خيا.