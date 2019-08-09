خطوة منتظرة قد تُهدد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الهلال، يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقالت تقارير صحافية: إنه من المتوقع أن يُصدر قرار تأديبي من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب وسط الأهلي، وذلك بعد توجهه بأفعال غير رياضية تجاه بعض من لاعبي الهلال خلال لقاء الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

ودخل جوزيف دي سوزا في مشادة مع اللاعب عبدالله عطيف لاعب وسط نادي الهلال، بعد قيام الأخير باستفزاز حسين عبدالغني ظهير أيسر الأهلي.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال، انتهت بفوز أزرق العاصمة برباعية مقابل هدفين في المباراة والتي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

من ناحية أخرى، يُسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن؛ وذلك من أجل تجهيز اللاعبين سعيد المولد ومحمد آل فتيل وعبدالفتاح عسيري، وذلك من أجل المشاركة ضد نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل في جولة إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويُذكر أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي أبدى حزنه بعد إصابة ثلاثي الأهلي في لقاء الهلال قائلًا: “لم نكن محظوظين بعد إصابة الثنائي سعيد المولد ومحمد آل فتيل أثناء المواجهة، وعبدالفتاح عسيري لاعب ممتاز، وقام بصناعة الهدفين”.

وتُشير التقارير الإخبارية إلى أن جاهزية محمد آل فتيل لمباراة العودة ضد الهلال يوم 13 أغسطس الجاري، لن تكون كاملة من أجل المشاركة في المباراة.

وشارك سعيد المولد في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، وهو متأثر بإصابته بالتمزق الذي تعرض له خلال معسكر الراقي في النمسا.

أما عبدالفتاح عسيري فشارك أساسيًّا في لقاء الهلال يوم الثلاثاء الماضي ثم تم استبداله.