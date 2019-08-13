خلال موسم الحج .. إحباط أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، بعد توفيق الله، خلال موسم الحج من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين في عرض البحر حيث تم رصد تلك القوارب اثناء دخولها للبحر الإقليمي للمملكة قادمين من المياه اليمنية القارب الاول يخطط للوصول عبر مسؤوليات قطاع جدة، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على (٣) ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنيةً وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بحوالي (٣٠٠) ثلاث مئة كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.والقارب الثاني تم رصده بعد يومان من العملية الاولى وتم إحباط محاولة التهريب التي تقدر بأكثر من (٢٠٠) مئتي كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها (٤) أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية وكانوا يستهدفوا حدود مسؤليات قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية، وفي حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه في التصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومقدراته، وسيبقون السد المنيع لحمايته من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه والله ولي التوفيق.