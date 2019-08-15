خلال 485 يومًا .. مشكلتان للسومة توتر الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي غضبه الشديد من المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بعد قيام الأخير بوضع السومة على دكة الاحتياط خلال مباراة الهلال والأهلي في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

وكان عمر السومة قد رمى قميص النادي الأهلي على الأرض خلال مباراة الراقي ضد الهلال ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويُذكر أن خلاف عمر السومة مع المدرب برانكو إيفانكوفيتش ليست المشكلة الأولى له داخل أروقة الأهلي، حيث سبق للسومة في أبريل من عام 2018 أن دخل في خلاف شديد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني الأسبق للأهلي بسبب الخلاف على بعض الجوانب الفنية.

وكان المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي سيرجي ريبروف، قد أخرج الهداف السوري عمر السومة في الدقيقة 70 من مباراة الهلال في الدوري موسم 2017-2018، وقام بإدخال المهاجم مهند عسيري بدلًا منه.

وتلقى النجم السوري عمر السومة قرار المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، باستبداله بحالة من الغضب الشديد، فيما أطلقت جماهير النادي الأهلي صافرات استهجان وصيحات احتجاج على القرار.

وأظهر عمر السومة غضبه الشديد عن طريق التلويح بيده تجاه المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، كما أشار إلى رأسه “كيف تفكر؟”، ورفض الجلوس على مقاعد بدلاء الراقي في مباراة النادي الأهلي والهلال واتجه إلى غرفة الملابس مباشرة.