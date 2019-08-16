خلصت الإجازة والعودة للدوام بعد غد

المواطن - الرياض

يعود الموظفون في المملكة إلى مكاتبهم وأعمالهم الحكومية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي بدأت من نهاية دوام يوم 4 ذي الحجة، ليعودون إلى مهامهم في خدمة المواطنين والمقيمين يوم الأحد المقبل، مستأنفين مسيرة التنمية.

وعبر وسم “الإجازة خلصت”، عبر مواطنون ومقيمون عن سعادتهم وانتهاء الإجازة للعودة إلى دوامهم وأعمالهم، فيما عبر آخرون عن أمنياتهم في أن تكون الإجازة أطول لمزيد من الاستمتاع.

ودعا البعض إلى استغلال فترة الإجازة للعودة والإبداع في العمل، وإتقانه على أكمل وجه، مشددين على أنهم جزء أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر إنجاز ملفات المتعاملين لدى كافة الدوائر الحكومية.

وقالت الخدمة المدنية في وقت سابق: إنه يجوز تعويض من يُكلف بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية بإجازة بدلًا من مكافأة العمل الإضافي، وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.

ومن يوم الأحد المقبل، تستأنف الجهات الحكومية أعمالها في خدمة الجميع رافعة شعار الاستعداد وبذل الجهد لإنجاز كافة المهام الموكلة لها وتعويض إجازة عيد الأضحى، ليستكملوا مسيرة أقرانهم الذين بذلوا كل جهدهم خلال موسم الحج في سبيل راحة ضيوف الرحمن.