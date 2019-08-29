خلصنا مع بلايلي .. الأهلي يرسل هداياه لعشاقه

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الجزائري يوسف بلايلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، أنهى رسميًا إجراءات التعاقد مع صانع الألعاب يوسف بلايلي قادمًا من الترجي الرياضي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2022.

وقبل إعلان التعاقد بشكل رسمي مع يوسف بلايلي، كان الأهلي دخل في منافسة قوية مع النصر والأهلي المصري لضم اللاعب الجزائري المُتوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

جمهور الأهلي سعيد

ونشر الأهلاويون وسماً ” خلصنا مع بلايلي” في تويتر وذلك تعقيبًا منهم عن سعادتهم بنجاح إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ في ضم اللاعب الجزائري الذي انهالت عليه العروض بعد تألقه مع منتخب بلاده مؤخرًا.

أكد الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النادي الأهلي اقترب من حسم أكثر من صفقة رسميًا، وقال: “بعد التعاقد مع لوكاس ليما.. صفقتان قادمتان للنادي الأهلي .. بالتوفيق لـ الملكي”.

رد عبدالله بترجي، رئيس النادي الأهلي السابق، على تصريحات الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، بعد تصريحات الأخير حول تسلم الأهلي من إدارة بترجي مع وجود أخطاء إدارية كثيرة.

وتحدث عبدالله بترجي لبرنامج في المرمى قائلًا: الأمير منصور بن مشعل مشرف عام على كرة القدم لذلك يفترض عليه أن يكون حديثه عن الفريق الأول وليس الحديث عن الأمور الإدارية.. هذا يوضح الفجوة الكبيرة في النادي حاليًّا.

وأضاف بترجي: عندما تصل المرحلة إلى التشكيك في الذمم.. كرامتي توجب علي الرد والتوضيح.

وواصل رئيس الأهلي السابق حديثه قائلًا: سلمت إدارة النادي الأهلي ولديه فائض مالي يتجاوز ١١ مليون ريال، ويوجد حسابان بنكيان لمتجر النادي الأهلي وتم فتحه في عهد إدارة ماجد النفيعي.. وما زال مستمراً هذا الحساب.

وتابع عبدالله بترجي: لم أتلقَّ استدعاء من هيئة الرياضة لتوضيح بعض الجوانب المالية ولم أستلم أي خطاب أو اتصال، وتم مراجعة جميع الأمور المالية من قبل هيئة الرياضة وموقفي سليم ماليًّا.