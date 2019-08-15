خلود عطار تقترب من إدارة المركز الإعلامي في الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن الإعلامية خلود عطار اقتربت من تولي منصب مديرة المركز الإعلامي في نادي الوحدة.

وتواجدت الإعلامية خلود عطار في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بالأمس، الذي أُقيم في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

ولم يُعلق أي مسؤول في نادي الوحدة عن أنباء تعيين خلود عطار حتى الآن، ولكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن الاستعانة بها قريبًا، لتكون أول امرأة سعودية تتواجد في هذا المنصب.

ومن جانبها، قامت الإعلامية خلود عطار بإعادة نشر تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تُشير إلى قُرب توليها منصب مديرة المركز الإعلامي في نادي الوحدة، ما يدل على صحة الأنباء.