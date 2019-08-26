خيسوس فاييخو: رحيلي عن ريال مدريد كان قرارًا صائبًا

المواطن - محمد سمعه

أكد الإسباني خيسوس فاييخو مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، والمُعار حاليًا لصفوف نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، أنه ليس نادمًا على ترك الريال في فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية تصريحات فاييخو الذي قال: بالطبع ريال مدريد فريق كبير، ولكنني فضلت الرحيل والانتقال للدوري الإنجليزي، لاكتسب المزيد من الخبرات، وأعتقد أن قرار رحيلي عن الريال كان قرارًا جيدًا للغاية.

وتابع المدافع الإسباني صاحب الـ22 عامًا: المدرب نونو إسبيريتو طلب مني الحضور إلى ولفرهامبتون ومساعدة الفريق، ومع ولفرهامبتون ألعب في ناحية اليمين، وأشعر بالراحة للتدرب معه.

تعاقد نادي ولفرهامبتون الإنجليزي في يوليو الماضي مع المدافع الإسباني خيسوس فاييخو، مدافع نادي ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكر نادي ولفرهامبتون، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن النادي الإنجليزي نجح في ضم فاييخو الذي عانى للحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي مع الفريق الأول لريال مدريد في الموسم الماضي.

وشارك خيسوس فاييخو في 19 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، كما قاد منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا صيف العام الجاري.

وسبق للاعب خيسوس فاييخو اللعب في صفوف ناديي ريال سرقسطة الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني.