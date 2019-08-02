داني ألفيش يكشف سبب انضمامه لـ ساو باولو

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب البرازيلي داني ألفيش، ظهير أيمن نادي ساو باولو البرازيلي الجديد، عن الأسباب وراء اختياره الانضمام للنادي البرازيلي وعدم الاستمرار في القارة الأوروبية.

ونقلت وكالة ANSA تصريحات داني ألفيش والذي قال: من أجل وطني ومن أجل عائلتي فضلت العودة للبرازيل واللعب مع ساو باولو فريقي المفضل.

وأضاف داني ألفيش: التغيير مطلوب أحيانًا وجاهز لهذه التجربة الجديدة.

من المقرر أن يرتدي داني ألفيس القميص رقم 10 مع ساو باولو في الموسم الرياضي الجديد، بعد خوضه لرحلة كبيرة في أوروبا خلال السنوات الماضية مع أندية إشبيلية، برشلونة، يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وكان داني ألفيس رحل رسميًّا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده في الصيف الحالي، وبالتالي انضمامه إلى ساو باولو في صفقة انتقال حر.

ونجح داني ألفيس مؤخرًا في قيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم للتتويج بلقب بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت على أرض السامبا.