دا كوستا يدعم الاتحاد آسيويًا

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي الاتحاد قرر ضم المدافع المغربي مروان دا كوستا إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا.

ويقوم المدرب التشيلي لويس سييرا بإعادة النظر في قائمة اللاعبين الأجانب خلال الساعات القادمة، ويُعد مروان دا كوستا الأقرب للانضمام إلى العميد في الآسيوية.

وجاءت رغبة سييرا في ضم دا كوستا بعد الأخطاء الدفاعية التي عانى منها الاتحاد خلال مباراتي ذوب آهن أصفهان الإيراني في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، حيث استقبل 4 أهداف.

ومن المتوقع أن ينضم دا كوستا إلى قائمة الاتحاد الآسيوية على حساب الأرجنتيني إيمليانو فيتشو، وسيستمر الثنائي كارلوس فيلانويفا وخيمينيز، فيما يتم المفاضلة بين البرازيلي رومارينهو والصربي بيرجيوفيتش.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد فاز في ثمن دوري أبطال آسيا 2019 على ذوب آهن بهدفين مقابل هدف ذهابًا، وبنتيجة 4/3 إيابًا، وسيواجه الهلال في الدور ربع النهائي.