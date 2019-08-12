دراسة تحذر.. السمنة تضاعف فرص الموت بسبب السرطان

المواطن - متابعة

حذّرت دراسة حديثة من أن خطر السمنة وعلاقتها بالإصابة بالسرطان قد يكون أكثر من ضعف الخطورة المتوقعة حسب الاعتقاد السائد.

وقال الخبراء إن الدراسة أظهرت أن السمنة لها “آثار مدمرة”، حيث حذرت إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) من أن الكثيرين ما زالوا لا يدركون مخاطرها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ NHS: “في حين أن معدل البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالسرطان في ارتفاع قياسي، إلا أن الكثير من الناس لم يدركوا بعد أن السمنة تسبب السرطان، والآن، هناك دليل على أنها خطر أكبر مما اعتقد في البداية”.

وبحثت الدراسة، بقيادة الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) ومقرها فرنسا، في كيفية تأثير القياسات الجينية لوزن الجسم على خطر الإصابة بالسرطان.

وركزت الدراسة على 7 أشكال من الأمراض، إضافة إلى سرطان الثدي، ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بسرطان الكلى، على سبيل المثال، ارتفع من 30% إلى 59%.

وارتفع الخطر من 50% إلى 106% بالنسبة لسرطان بطانة الرحم، ومن 6% إلى 13% لسرطان المبيض، ومن 48% إلى 110% لسرطان المريء.

وبالنسبة لسرطان البنكرياس، تغيرت زيادة خطر الإصابة بالسمنة من 10% إلى 47%، أما سرطان الأمعاء فقد ارتفعت نسبة الإصابة به من 5% إلى 44%.