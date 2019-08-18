دعم الأندية لا يُحقق أهدافه

المواطن - مروة نبيل

أكد القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أحمد الأمير، أن الدعم المالي الكبير الذي تحظى به الأندية لا يُحقق أهدافه.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بالرغم من الدعم المالي الغير مسبوق لرياضة كرة القدم من حكومتنا الرشيدة، نجد أن هذا الدعم لا يحقق كل أهدافه المرجوة”.

وتابع الخبير القانوني قائلًا: “لاعب يتم جلبه بـ١٤ مليون يورو ويعار مجانًا، وآخر بـ١٠ مليون يورو يحول للاستثمار، والسبب أن معظم من يعمل في الأندية ورياضة كرة القدم غير متخصصين”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد أشاد بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنه أولى اهتمامًا خاصًّا بالقطاع الرياضي بشكل عام ودوري كرة القدم بصفة خاصة.

وأشار رئيس هيئة الرياضة إلى أن الأمير محمد بن سلمان قدم دعمًا سخيًا بقيمة 1.64 مليار ريال لكافة أندية دوري المحترفين، موضحًا أنه دعم غير مسبوق في تاريخ هذه الأندية.

وأعلن الفيصل عن إطلاق اسم ولي العهد على النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين تقديرًا وعرفانًا بهذه المبادرات العملاقة.