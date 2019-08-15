دوخة يشكر إدارة الرائد

المواطن - مروة نبيل

وجّه حارس المرمى الجزائري عز الدين دوخة الشكر إلى إدارة وجماهير نادي الرائد بعد تكريمه بمناسبة تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

ونشر دوخة صورًا من الاحتفالية عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “شكرًا لإدارة وجماهير نادي الرائد على هذا التكريم الخاص بي بمناسبة تحقيقنا لبطولة إفريقيا هذه الالتفاتة ستعطيني دافعاً وحافزاً معنوياً لدخول الدوري بقوة”.

وتابع عز الدين دوخة تغريدته قائلًا: “إن شاء الله سنعمل المستحيل لإسعادكم، وهذا لن يكون إلا بمساندتكم ودعمكم لنا كما عودتمونا.. فألف شكر للجميع”.

وأقام نادي الرائد احتفالية لحارس مرماه دوخة خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالأمس، وذلك بمناسبة تتويج منتخب الجزائر باللقب القاري.

وكان منتخب الجزائر الأول لكرة القدم قد تألق في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا، ونجح في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لمواجهة الاتحاد في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020.