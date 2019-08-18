دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .. دعم وتطوير

المواطن - مروة نبيل

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الأحد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمنافسات موسم 2019/ 2020.

دعم الأمير محمد بن سلمان:

وأشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالقطاع الرياضي بشكل عام، ودوري كرة القدم بشكل خاص، مؤكدًا أنه قدم دعمًا سخيًّا وغير مسبوق لجميع الأندية.

وأعلن الأمير عبدالعزيز الفيصل عن إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، تقديرًا وعرفانًا بالدعم الكبير الذي يقوم به ولي العهد للرياضة.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

ويشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تطوير اللوائح، حيث تم تشكيل لجنة لحوكمة قطاع كرة القدم، واستحداث لائحة الاستثمار، وتحديث 22 لائحة خاصة بالكرة، بالإضافة إلى السماح بفتح أندية خاصة ضمن لائحة الأندية.

ويتواجد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين 16 رئيس نادي بالانتخاب للمرة الأولى في تاريخ البطولة المحلية، بالإضافة إلى الدعم المادي الكبير الذي وصل لـ1.64 مليار ريال.

ومن المقرر أن تشهد المنشآت في دوري محمد بن سلمان للمحترفين طفرة كبيرة، حيث تم تأهيل غرف تغيير ملابس اللاعبين، تجهيز المراكز الإعلامية، وتأهيل مسارات ذوي الإعاقة.

كما تم تشغيل 284 بوابة إلكترونية في الملاعب الرئيسية، وتطوير 54 نقطة بيع في 5 ملاعب، وذلك قبل انطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأعلن خلال حفل تدشين دوري محمد بن سلمان للمحترفين عن تطوير البث ليكون بأعلى المستويات التقنية، وشراء التذاكر عبر منصات إلكترونية، وإطلاق منصة GSA.Live لمشاهدة كافة مباريات الدوري مباشرة.

وتصل جوائز حضور المباريات في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020 بقيمة إجمالية تتجاوز 35 مليون ريال.