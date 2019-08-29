دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. أليو سيسيه يُقلق ضمك

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير العدالة كثيرًا على النجم السنغالي أليو سيسيه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز على نظيره ضمك اليوم.

سيسيه

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، باللاعب أليو سيسيه، مشيرة إلى أنه سجل أول هدف لفريق العدالة في الدوري من تسديدتين على المرمى فقط وكلاعب بديل، ما يدل على خطورته.

وتألق سيسيه خلال مباراة العدالة ضد النادي الأهلي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل هدفاً في شباك الراقي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

العدالة ضد ضمك

ويلعب العدالة ضد ضمك على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العدالة ضد ضمك اليوم.

ويحتلّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة من التعادل مع الأهلي، فيما يتذيل ضمك الترتيب بدون نقاط عقب هزيمته أمام النصر.