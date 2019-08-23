دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. الهلال يُمطر شباك أبها برباعية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الهلال وأبها- منذ قليل- بفوز الفريق الهلالي برباعية مقابل هدفين في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول في شباك الهلال عن طريق اللاعب المدغشقري فاتيفا إيما أندريا في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول.

لم يستسلم نادي الهلال، ونجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الأربعين عبر تصويبة قوية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة، نجح غوميز في إضافة الهدف الثاني بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم نادي الهلال، من تسجيل الهدف الثالث لفريق أزرق العاصمة في مباراة أبها بالدقيقة الثامنة والخمسين.

نجح اللاعب التونسي سعد بقير في تقليص الفارق لنادي أبها، بإحرازه الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة الثمانين.

وأضاف السوري عمر خربين، الهدف الرابع لنادي الهلال في الدقيقة السادسة والثمانين.

انتهت المباراة بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين، في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.