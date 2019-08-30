دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. جوستافو يُقلق #الشباب

المواطن - مروة نبيل

يُعد البرازيلي لويس جوستافو “لويزينهو”، واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خلال الفترة الماضية.

وتأمل جماهير الفيصلي أن يظهر لويس جوستافو بمستوى مميز خلال مباراة الشباب اليوم، وقيادة عنابي سدير لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

ويلعب الشباب والفيصلي اليوم على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء جوستافو ووصفته باللاعب الخطير في مباريات الفيصلي والشباب الأخيرة.

وأضافت “أوبتا”، أن جوستافو نجح في تسجيل جميع أهداف الفيصلي الثلاثة الماضية أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، موضحة أنها أيضًا جميع أهدافه ضد الليوث في البطولة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفيصلي في المركز العاشر برصيد نقطة واحدة.