دوري محمد بن سلمان للمحترفين.. هولندي وسلوفيني يُديران مباراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العدالة ضد ضمك

ويُدير مباراة العدالة ضد ضمك طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ داني ماكيلي حكم ساحة ويُساعده هيسيل ستيجسترا وماريو ديكس، والحكم الرابع روبرت ديبرنيك، وحكم الفيديو كلاي روبرت، وستان تيوبين مساعد حكم الفيديو.

ويلعب العدالة ضد ضمك على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 6:45 مساءً، ويأمل فريق العدالة استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى الفريق الضمكاوي لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة من التعادل مع الأهلي، فيما يتذيل ضمك الترتيب بدون نقاط عقب هزيمته أمام النصر.

الفيحاء ضد الحزم

ويقود مباراة الفيحاء ضد الحزم اليوم، طاقم تحكيم سلوفيني مكون من؛ دامير سكومينا ويُساعده جور بربروتنيك وربرت فوكان، والحكم الرابع رادي أوبرينوفيتش، وحكم الفيديو المجري فيكتور كاساي، ومساعد حكم الفيديو، الصربي داليبور دورديفيتش.

ويحتضن استاد مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفيحاء ضد الحزم عند الساعة 8:20 مساء، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز بعد تعادلهما أمام الفيصلي والتعاون في الجولة الأولى.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد الحزم في المركز الثامن بنقطة واحدة أيضًا.