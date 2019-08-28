دور مبابي في حسم صفقة نيمار

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي سيلعب دورًا بارزًا في حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن برشلونة وسان جيرمان توصلا لاتفاق بشأن صفقة نيمار، بعدما قدم البارشا عرضًا يتضمن بطاقة إيفان راكيتيتش، وإعارة عثمان ديمبلي لمدة موسم، بالإضافة إلى 125 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة الإسباني، إلى أن ما يفصل الفريق الكتالوني عن إبرام الصفقة، هو إقناع ديمبلي باللعب في صفوف باريس سان جيرمان.

وأوضحت أن هناك 4 عوامل قد تقنع ديمبلي بعرض سان جيرمان، أولها أنه سيلعب دورًا أساسيًا مع الفريق، بينما سيحصل على فرص أقل في المشاركة مع البارشا لتواجد ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان ونيمار، في حال قدومه.

وأضافت أن اللعب مع سان جيرمان سيبقي ديمبلي بالقرب من عائلته، كما سيرافق هناك مبابي أحد أصدقائه وزميله في المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، الأمر سيجعله أيضًا تحت أنظار ديدييه ديشامب مدرب الديوك، بشكل دائم.

ولفتت إلى أن ديمبلي يتقبل فكرة العودة للعمل مع المدرب توماس توخيل، بعدما تواجدا معًا في صفوف نادي بوروسيا دورتموند، كما أن الألماني يثق في اللاعب الفرنسي، ويستطيع إعادته إلى أفضل مستوياته.

واختتمت الصحيفة الكتالونية، بأن العامل الرابع هو أن ديمبلي لن يرحل نهائيًا عن صفوف برشلونة، بل سيلعب موسمًا واحدًا مع سان جيرمان، ويمكنه أن يعود إلى الفريق الكتالوني.