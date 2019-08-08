ديبالا على بُعد خطوة من توتنهام

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي.

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، أن نادي توتنهام الإنجليزي يأمل في إتمام صفقة ديبالا قبل نهاية الميركاتو الصيفي، مساء اليوم الخميس.

ويسعى نادي توتنهام لضم ديبالا سريعًا، بعد فشله في التعاقد مع برونو فيرنانديز، بعد مغالاة ناديه سبورتينج لشبونة البرتغالي في طلباته المالية.

وكان باولو ديبالا قد انضم إلى يوفنتوس عام 2015 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باليرمو الإيطالي مقابل 23 مليون و400 ألف جنيه إسترليني.

ونجح النجم الأرجنتيني ديبالا في تسجيل 10 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في الموسم الماضي، رغم قلة مشاركاته بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.