ديبالا يحسم مصيره مع يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم الأرجنتيني باولو ديبالا بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم الخميس، أن مجموعة من جماهير يوفنتوس اعترضت سيارة ديبالا في مدينة تورينو، لالتقاط الصور التذكارية معه والحصول على توقيعه، وطالبوه بالبقاء في صفوف الفريق.

وقال أحد الجماهير للأرجنتيني ديبالا: “لا ترحل بعيدًا”، ليرد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، قائلًا: “لا، لا”، في إشارة إلى بقائه في صفوف اليوفي الموسم الرياضي المقبل.

وكانت تقارير صحافية عديدة، قد ربطت ديبالا بالرحيل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثم توتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدماته.

ويسعى نادي يوفنتوس الإيطالي حاليًا لتقليص قائمته، والتخلص من بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.