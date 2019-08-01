ديلي تبرز استعدادات المملكة للتجمع البشري الأكبر بالعالم

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، استعدادات المملكة لاستقبال أكثر من مليوني مسلم لأداء فريضة الحج، وهو التجمع البشري الأكبر في العالم سنويًا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المملكة أتمت استعداداتها الأمنية والتنظيمية لاستقبال الحجيج، خاصة وأن هذا الحدث يتمتع بمكانة كبيرة في الدين الإسلامي بشكل رئيسي.

وأوضحت أن المملكة استعانت بأكثر من 30 ألف عامل ومرشد وموظف أمن في المدينة لإدارة التدفق الهائل للزوار، الذين سيصلون عبر 14 ألف رحلة محلية ودولية.

وقالت الصحيفة إن سكان المدينة المنورة، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، ستزيد طاقتها الاستيعابية إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا حيث تمتلئ الفنادق وتقام الخيام المكيفة الإضافية في الصحراء لاستيعاب الضيوف من كل قارة.

وسلطت ديلي ميل البريطانية الضوء على بعض أوجه الاستعدادات التي كشفتها وكالة الأنباء “واس”، والتي أكدت وجود أكثر من 17000 من ضباط الدفاع المدني وأكثر من 3000 آلية للتعامل مع جميع التهديدات للسلامة العامة”.

وقد تم توسيع المسجد الحرام، حيث تم تركيب 210 أبواب و 28 سلماً متحركاً للمساعدة في التدفق المستمر للمصلين، وحتى بالنسبة للنظافة، فقد زادت الحكومة عدد العمال إلى أكثر من 13250 عاملاً في مكة وغيرها من الأماكن المقدسة، للعمل 24 ساعة في اليوم.