دييغو فورلان يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن الأوروغوياني دييغو فورلان نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق، اعتزاله كرة القدم اليوم الأربعاء.

وكتب دييغو فورلان تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: بعد 21 عامًا، قررت اتخاذ هذا القرار، وهو إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف.

وأضاف فورلان: مرحلة جميلة وانتهت وكانت مليئة بالعواطف، ولكن الآن هناك تحديات جديدة يجب أن أستعد لها.

ويُذكر أن دييغو فورلان سبق له اللعب مع أندية مانشستر يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد وفياريال في إسبانيا.

وساهم دييغو فورلان في فوز منتخب أوروغواي بـ بطولة كوبا أمريكا 2011، ووصل مع منتخب أوروغواي إلى نصف نهائي مونديال 2010 بـ جنوب إفريقيا.