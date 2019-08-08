دي سوزا يرفض الاستسلام

المواطن - مروة نبيل

وجّه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا رسالة قبل مباراة الهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر دي سوزا صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع “انستقرام”، وعلّق عليها قائلًا: “القتال يزيد احترام الرجال، أفضّل الموت بطلق ناري على أن أستسلم”.

وتفاعلت الجماهير مع حديث دي سوزا على “انستقرام”، حيث أشادوا بمستوى اللاعب البرازيلي، وتمنوا أن يُحقق النادي الأهلي الفوز على الهلال في المباراة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خسر ضد الهلال بنتيجة 4/2 في ذهاب الدور ثمن النهائي من الآسيوية، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الهلال الأسبوع المقبل على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ويأمل تحقيق مفاجأة بالفوز على الزعيم وسط جمهوره، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.