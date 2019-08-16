دي يونغ: فان ديك رائع ولكن لا يُقارن بـ ميسي

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ أنه يحتاج إلى تطوير بعض الأمور مع الفريق الكتالوني، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فيرجيل فان ديك لا يمكن مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال دي يونغ: “العديد من الجوانب بحاجة للتطوير مثل الكرات الطويلة والتمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى تسجيل المزيد من الأهداف، رغم أن هذا ليس صفة رئيسية في مركزي”

وأضاف خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أتواصل مع الفريق بشكل جيد في غرف الملابس، اللاعبون يساعدوني كثيرًا، أرى أن هناك انسجامًا بين الجميع وهذه بداية جيدة”

وتابع دي يونغ تصريحاته قائلًا: “إذا تعلمت اللغة الإسبانية بسرعة، فذلك سيكون أفضل بالنسبة لي.. لا أخشى من المنافسة في مركزي. من الطبيعي عند الانضمام إلى برشلونة أن تجد هذا التحدي، كنت أعرف ذلك قبل القدوم إلى الكامب نو”.

وواصل دي يونغ تصريحاته قائلًا “تأقلمت مع اللاعبين بشكل جيد رغم أنني أدرك أن هناك ما يُسمّى بالحمض النووي لبرشلونة، وذلك لأن أسلوب اللعب متشابه بين البارشا وأياكس”.

واستكمل دي يونغ تصريحاته قائلًا: “بصراحة لم أكن أتوقع أن أكون ضمن المرشحين لجائزة الأفضل المقدمة من الفيفا، بالطبع هذا شرف كبير، ولكن أعتقد أن الكرة الذهبية أكبر منها، أرى أن ميسي سيفوز بها لأنه يستحق ذلك”.

واختتم دي يونغ تصريحاته قائلًا “فيرجيل فان ديك؟ إنه لاعب رائع، ولكن لا يمكنك مقارنته بميسي.. البرغوث الأفضل على الإطلاق”.