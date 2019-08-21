ذكاء إداري يُنبئ بمنافسة شرسة بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

يُعد نادي النصر، النادي الوحيد الذي يتمتع باستقرار كبير من كافة النواحي الفنية والإدارية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد انتخاب صفوان السويكت رئيسًا لأصفر العاصمة ولمدة أربع سنوات.

وكان النصر حافظ على بقاء مدربه البرتغالي روي فيتوريا والمُتوج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال.

كما أن النصر نجح في الإبقاء على نجومه الأجانب القادرين على صناعة الفارق مثل المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيليين بيتروس وجوليانو بالإضافة لـ المغربي نور الدين أمرابط واللاعب النيجيري أحمد موسى.

الاستقرار يُطمئن الهلال والنصر

أصبح الهلال أيضًا يتمتع بجزء كبير من الاستقرار، بعدما أنهى موسم 2018-2019 بصورة سيئة، حيث نجحت الإدارة الهلالية في التعاقد مع الصفقات والتي تُناسب احتياجات المدرب الروماني رازفان لوسيسكو بضم الكوري الجنوبي جانج هيون سو واللاعب صالح الشهري من نادي الرائد بالإضافة إلى شراء أندري كاريللو بصورة نهائية من نادي بنفيكا البرتغالي.

كما أن إدارة الهلال أبقت على نجوم الفريق الأجانب مثل الفرنسي بافيتيمبي غوميز والإيطالي سيباستيان جيوفنكو مع السعي وبكل قوة لضم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي فلامنجو البرازيلي.

لعب نادي الهلال مباراة أكثر من رائعة ضد الأهلي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث فاز الهلال برباعية مقابل هدفين، وحقق المطلوب وهو العبور لدور الثمانية في البطولة الآسيوية.

لا شك أن الاستقرار الفني والإداري سيأتي بثماره على الهلال والنصر من أجل تكرار المنافسة القوية والتي حدثت بين الفريقين في نسخة الموسم الماضي من الدوري السعودي.