ذوب آهن يتقدم والاتحاد يتعادل سريعًا

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني المقامة الآن على استاد زعيبل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح اللاعب جاسم حيدرفار في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراتي عند الدقيقة السابعة من ركلة حرة مميزة، قبل أن يُسجل العميد التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق النجم لويس خيمنيز.

ويسعى لاعبو العميد لتسجيل هدف ثانٍ قبل نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني اليوم، أملًا في تحقيق الفوز يُسهل من مهمته في التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.