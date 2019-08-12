ذوب آهن يُسجل والاتحاد يرد بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

مع بداية الشوط الثاني من مباراة ذوب آهن الإيراني ونادي الاتحاد، تمكن نادي ذوب آهن من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب لويس خيمينيز بالخطأ في مرماه.

ويبدو أن نادي الاتحاد أراد الثأر والرد سريعًا، فارتكب حارس ذوب آهن خطأ قاتلاً ليحرز الهدف الثاني للاتحاد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة والخمسين أي بعد مرور دقيقة من هدف نادي ذوب آهن.

وتمكّن اللاعب البرازيلي رومارينيو من فك عقدة الحظ السيئ، ونجح في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والستين بطريقة جميلة.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني له والرابع للاتحاد في الدقيقة الـ69.

وسجل نادي ذوب آهن هدفًا ثانيًا عبر اللاعب هادي محمد في الدقيقة الـ72.

تُشير النتيجة حاليًا إلى تقدم نادي الاتحاد برباعية مقابل هدفين، حيث أصبح الفريق الاتحادي قريبًا للغاية من التأهل لدور الثمانية وملاحقة نادي النصر.

أنهى نادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراته أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني بالتقدّم بهدف دون رد في لقاء جولة إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأ نادي الاتحاد، المباراة بضغط هجومي كبير وأضاع العديد من الفرص من أجل إحراز الهدف الأول.

واصل نادي الاتحاد ضغطه الهجومي، وأهدر البرازيلي رومارينيو فرصتين محققتين من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك نادي ذوب آهن أصفهان، بينما أهدر التشيلي لويس خيمينيز فرصة وحيدة للعميد.

وبعد معاناة، تمكّن اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو من إحراز الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة الخامسة والأربعين في الشوط الأول وبطريقة جميلة.