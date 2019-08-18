رئيس البرلمان العربي: استهداف حقل الشيبة يهدد الاقتصاد العالمي

المواطن - واس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي الهجوم الإرهابي الذي استهدف حقل الشيبة النفطي في المملكة.

وأكد الدكتور السلمي في بيان له اليوم أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم الأمر الذي يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي.

وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة اضطلاع مجلس المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجدد تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.