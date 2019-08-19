رئيس جنوب السودان يعفي 4 وزراء بينهم الخارجية

المواطن - متابعة

أقال رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أمس الاثنين، وزير خارجيته نيال دينق نيال، وعين وزيرة النوع السابقة أوت دينق أشويل بدلًا عنه، كما أعفى كلًّا من وزراء الطرق والشؤون الاجتماعية وأيضًا وزير المياه والكهرباء.

وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، أتيني ويك أتيني: إن الخطوة تأتي في إطار تعديل وزاري مصغر، مضيفًا: “يمكنني تأكيد أن الرئيس قام ببعض التغييرات في الحكومة هذا المساء”.

ويعد دينق، الذي تولى المنصب قبل عامين، منذ فترة طويلة ذراع سيلفا كير اليمنى، ولم يتضح بعدُ سبب إقالته.

وجاء في البيان الذي أُعلن عبر الإذاعة الرسمية أن سلفاكير عزل أيضًا حاكمي ولايتي تويك وأكوبو.