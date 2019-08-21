رئيس كتابة عدل رفحاء الشيخ العويشز إلى المرتبة الـ13

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المواطن - رفحاء

صدر قرار نائب وزير العدل بترقية رئيس كتابة العدل بمحافظة رفحاء الشيخ محمد بن عبدالله العويشز إلى المرتبة الثالثة عشرة.

” المواطن ” تُبارك للشيخ العويشز سائلين الله له مزيداً من التوفيق والنجاح في خدمة دينه ووطنه وولاة الأمر.