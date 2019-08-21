رئيس كتابة عدل رفحاء الشيخ العويشز إلى المرتبة الـ13

المواطن - رفحاء
صدر قرار نائب وزير العدل بترقية رئيس كتابة العدل بمحافظة رفحاء الشيخ محمد بن عبدالله العويشز إلى المرتبة الثالثة عشرة.
” المواطن ” تُبارك للشيخ العويشز سائلين الله له مزيداً من التوفيق والنجاح في خدمة دينه ووطنه وولاة الأمر.
صدر قرار نائب وزير العدل بترقية رئيس كتابة العدل بمحافظة رفحاء الشيخ محمد بن عبدالله العويشز إلى المرتبة الثالثة عشرة.
” المواطن ” تُبارك للشيخ العويشز سائلين الله له مزيداً من التوفيق والنجاح في خدمة دينه ووطنه وولاة الأمر.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.