رئيس نادي الاتحاد يُشيد بأداء اللاعبين ضد ذوب آهن

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني اليوم.

نادي الاتحاد:

وتحدث رئيس نادي الاتحاد على نتيجة مباراة ذوب آهن قائلًا: “فوز مهم في بداية المشوار، وما زال أمامنا الكثير لتحقيق بطاقة العبور”.

وتابع الحائلي تصريحاته قائلًا: “أشكر لاعبي نادي الاتحاد على الأداء الجيد والانضباط في تنفيذ ما هو مطلوب منهم داخل الملعب”.

وأضاف رئيس نادي الاتحاد قائلًا: “سوف نستعد لمباراة الإياب بالشكل المطلوب لمواصلة تشريف الكرة السعودية والتأهل إلى دور الـ8”.

الاتحاد ضد ذوب آهن:

ولعب نادي الاتحاد ضد ذوب آهن أصفهان الإيراني على إستاد زعيبل في مدينة دبي الإماراتية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونجح العميد في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية.

وشهدت مباراة نادي الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني سيطرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، واهتزت شباكه مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق جاسم حيدرفار من ركلة حرة مميزة.

وضغط لاعبو العميد لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة العاشرة عن طريق النجم لويس خيمينيز، قبل أن يحرز زياد المولد هدف الفوز في الدقيقة 72 من أحداث مباراة الاتحاد ضد ذوب آهن الإيراني.