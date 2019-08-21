رئيس هضيم للتمور لـ”المواطن”: لدينا خبرة 28 سنة وحصدنا شهادات في الزراعة العضوية

المواطن - حسن عسيري- بريدة

تحدث عبدالعزيز بن عبدالله التويجري، رئيس شركة هضيم للتمور، لـ”المواطن” عن مهرجان تمور بريدة.

وقال: إن شركته حصلت على شهادة الجلوبال للجودة وشهادات أخرى في مجال الجودة في صناعة التمور، وكذلك في مجال الزراعة النظيفة والزراعة العضوية.

وأضاف الهضيم: “لدينا مبادرات للتصدير خارج المملكة”، ولدينا 28 سنة خبرة في مجال زراعة النخيل.

وتابع الهضيم: “نشجع كل الطاقات الجديدة من الشباب الطامح للعمل في هذا المجال، وكذلك نعقد دورات للمزارعين في تطوير الإنتاج”.

فيديو | عبدالعزيز بن عبدالله التويجري رئيس هضيم للتمور يتحدث للمواطن عن مهرجان تمور بريدة .#مهرجان_تمور_بريدة #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/7CFoaLYr9D — صحيفة المواطن (@almowatennet) August 21, 2019