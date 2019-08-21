رئيس هضيم للتمور لـ”المواطن”: لدينا خبرة 28 سنة وحصدنا شهادات في الزراعة العضوية

رئيس هضيم للتمور لـ”المواطن”: لدينا خبرة 28 سنة وحصدنا شهادات في الزراعة العضوية

2019/08/21
الساعة 10:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري- بريدة

تحدث عبدالعزيز بن عبدالله التويجري، رئيس شركة هضيم للتمور، لـ”المواطن” عن مهرجان تمور بريدة.

وقال: إن شركته حصلت على شهادة الجلوبال للجودة وشهادات أخرى في مجال الجودة في صناعة التمور، وكذلك في مجال الزراعة النظيفة والزراعة العضوية.

وأضاف الهضيم: “لدينا مبادرات للتصدير خارج المملكة”، ولدينا 28 سنة خبرة في مجال زراعة النخيل.

وتابع الهضيم: “نشجع كل الطاقات الجديدة من الشباب الطامح للعمل في هذا المجال، وكذلك نعقد دورات للمزارعين في تطوير الإنتاج”.

 



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