رابط الخدمات الذاتية لطلاب جامعة الإمام

المواطن - الرياض

يواصل نظام الخدمات الذاتية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقديم خدماته للطلاب حتى مطلع العام الهجري الجديد.

وكانت عمادة شؤون القبول والتسجيل في جامعة الإمام أعلنت في وقت سابق عن بدء تسجيل المقررات لطلاب وطالبات الانتظام للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ١٤٤١هـ، عن طريق الخدمات الذاتية.

وقالت الجامعة إن فترة التسجيل ابتداءً من يوم الأحد ١٤٤٠/١٢/١٧هـ الساعة الثانية ظهراً للطلاب، والساعة السادسة مساءً للطالبات، والساعة العاشرة مساءً لطلاب وطالبات فرع الأحساء، ويستمر إلى يوم السبت ١٤٤١/١/١هـ.

تعليمات حذف وإضافة المقررات:

على الطالب التدرج في تسجيل المقرات حسب الخطة الدراسية حتى يتدرج في الدراسة والنجاح وفقاً لأحكام الانتقال من مستوى لآخر. التعارض في الجدول الدراسي ممنوع البتة حتى للخريج، وقد يضطر لدراسة مقرر واحد فقط في آخر فصل دراسي، إذا لم يضيفه في حينه. التأكد من إدخال الرقم المرجعي للمقرر بدقة، مع العلم بأن الرقم المرجعي يختلف من فصل دراسي إلى آخر ومختلف لكل مقرر في كل شعبة. الطالب المستجد لا يمكنه التعديل على جدوله ولا يحق له الحذف والإضافة (تظهر له إيقافات إدارية). الحد الأدنى للتسجيل (12 ساعة) وعلى جميع الطلبة زيادة عدد الساعات، وفي حال وجود أي طالب جدوله أقل من (12 ساعة) فإن تسجيله غير نظامي. وسيحذف جدوله ويعتبر منقطعاً. يحق للطالب غير المتعثر تسجيل جدوله الدراسي كاملاً كما يحق له حذف بعض المقررات دون أن يقل عن الحد الأدنى (12 ساعة). يحق للطالب المتعثر تأجيل دراسة المقررات التي تعثر بها ما لم يكن لها متطلب سابق وتسجيل مقررات المستوى التالي كاملة إن كانت الشعب مفتوحة إلا أن الأفضل هو إنهاء مقررات المستويات الدنيا. يحق للطالب تسجيل مقررات من مستويين لاحقين بمستواه الحالي وذلك لإكمال الحد الأدنى من ساعات الجدول الدراسي والمحدد بـ 12. على الطالب الذي لديه اختبار بديل حذف مادة البديل إذا سُجلت في جدوله وتسجيل مقررات أخرى، وعلى فرض رسوبه في مادة البديل يمكن تسجيلها في الفصل القادم، ومن لم يلتزم بذلك يتحمل المسؤولية فلن يسجل له أي مقرر بعد انتهاء الحذف والإضافة. على الطالب المحول حذف المقررات الذي يرغب في معادلتها وتسجيل مقررات أخرى. وعلى فرض عدم الموافقة على معادلتها تسجل في الفصل القادم. الطالب الذي سُجلت له آلياً مقررات متأكد من اجتيازها عليه المتابعة مع القسم حتى ينتهي الإشكال ولا تسجل له مرة أخرى. لا يسمح بتغيير الشعبة للطالب في أسبوع الحذف والإضافة في حال إغلاق الشعب ما لم يكن هناك تعارض أو وجود رسوب متكرر عند نفس أستاذ المادة أو سبب مقنع يعتمد من وكيل القسم وذلك لما يترتب على تغير الشعب بدون داع من حرمان بعض الطلاب من تسجيل المادة وهم بحاجة لها ولذلك لا بد من تعبئة نموذج طلب تغيير الشعبة وتوقيع الوكيل عليه، مع إحضار سجله الأكاديمي في حال كان سبب رسوبه المتكرر حتى يكون دليلاً.

وللدخول على رابط الخدمات الذاتية من: (هنا).